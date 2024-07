A Cada Quien Su Santo | En tiempos difíciles

Manuel se quedó sin trabajo. Para Manuel es muy difícil la situación, está preocupado porque su familia no tiene dinero y él no tiene trabajo. El tiempo pasa y Manuel no logra conseguir ningún puesto, esto lo lleva a buscar viejos vicios que no son nada buenos para él y su familia. La esposa de Manuel está angustiada de que nuevamente esté jugando y apostando, complicando la situación aún más. La familia de Manuel se encomendará a San Charbel, patrono de los que sufren en cuerpo y alma.

