A Cada Quien Su Santo | Os pido posada

Rebeca es una joven de buen corazón y sentimientos, que perdió a su madre cuando estaba pequeña. Ahora vive con su padre y su madrastra, quien la odia y se lo ha dicho textualmente. Rebeca cada mañana visita a la Virgen de Guadalupe, como lo hacía su madre, para tener un buen día y que todo marche bien en su vida. Eugenio es un joven de otra ciudad, que su madre siempre ha querido salga con una mujer que tenga dinero, pero él tiene buenos sentimientos y no piensa que el dinero lo sea todo. Rebeca y Eugenio se encuentran por casualidad en el centro del pueblo, se enamoran a primera vista y quieren vivir al máximo su amor; pero Elvira, la madrastra de Rebeca, se empeña en separarlos a como dé lugar. Producto de ese amor tan puro, Rebeca se embaraza pero Eugenio no se entera, pues se fue un tiempo del pueblo para arreglar las cosas en casa. Elvira envenena la cabeza de Eugenio y le dice que se fue con otro hombre, él no puede creerlo y se va desconsolado. El destino los reencuentra más adelante cuando Rebeca está a punto de tener a su bebé, increíblemente nace en casa de Eugenio y le llaman Jesús.