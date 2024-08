A Cada Quien Su Santo | Un sueño de niña

Elizabeth, decide dejar a su hija Karen, de 8 años, con Carlos, su ex marido, durante el periodo vacacional, pues ella tiene que viajar, por su trabajo. Karen no quiere quedarse con su papá, no ha tenido contacto con él desde el divorcio de sus padres. Carlos, quien siempre se ha lamentado de su divorcio, tampoco sabe muy bien cómo acercarse a su hija, a quien adora. Perpetua, empleada de Carlos, intenta acercarse a Karen, quien descubre en el jardín a la Virgen de San Juan de los Lagos; le explica a la niña que esa Virgen hizo el milagro de regresar a la vida a una niña que había muerto; Karen no cree en las palabras de Perpetua, y en su soledad, decide llamar a la Virgen “la Virgen del jardín”, de quien se hace amiga.