A Cada Quien Su Santo | Una oración para San Aarón

Lucha trabaja en una fábrica donde el patrón, don Servando, es un tirano y no les paga bien a las trabajadoras. La hermana de Lucha, está enferma y necesita una cirugía para volver a caminar, pero la operación es muy cara y no les alcanza con lo que ganan. Lucha no puede más con las injusticias y le reclama a don Servando para que les dé un aumento y un seguro. Don Servando no es fácil de tratar y tratará deshacerse de ella antes de aceptar darle un trato justo a sus trabajadores. Lucha se encomendará con San Aarón.

