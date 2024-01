A Cada Quien Su Santo | Con fe todo puede suceder

Los hermanos la pasan muy mal en el orfanato, las monjas lo tratan de lo peor y no comprenden su situación. Cristal se volvió una mujer muy valiente que a pesar de ser ciega ha afrontado todas los obstáculos que se le han puesto enfrente, pues es perseverante para alcanzar sus metas por medio del deporte, sin embargo es fría con sus sentimientos, lo cual no le permite llorar ni perdonar a sus padres. Enrique y Cristal piensan que sus padres nunca los han querido desde que son pequeños y por eso crecieron con traumas que no los dejan vivir en paz, pero con la fe que le tienen al Santo Niño de Atocha todo está a punto de cambiar.

