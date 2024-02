A Cada Quien Su Santo | Cosas buenas que parecen malas

Lorena le dice a Eugenia que su esposo le está viendo la cara, no lo conoce el cien por ciento, pero le llena la cabeza de ideas malas porque su exesposo la dejó con muchas inseguridades. Eugenia está embarazada y siente que ya no le gusta a Marco, lo descubre dándole dinero a otra mujer y piensa cosas malas, sin embargo, él dinero se lo dio para que le hiciera un trabajo. Los vecinos llenan a Eugenia de inseguridades, pero Marco no está haciendo nada malo, simplemente la gente piensa que él está haciendo cosas malas, cuando en realidad respeta mucho a su esposa.