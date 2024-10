A Cada Quien Su Santo | Ni miedos ni tristezas

Tadeo no logra superar la partida de Laura y pide ayuda a San Judas Tadeo. Mientras le dan consejos para que siga con su vida, no le falta quien le coquetee. Las tías de Tadeo y sus amigos cercanos, tratan de que retome la música, pues es su pasión. Sin embargo, no lo consiguen y los recuerdos de Laura le siguen atormentando. Cuando Tadeo decide retomar su vida, se aparece Laura para decirle que aún lo ama. ¿Será que Tadeo y Laura están destinados a estar juntos?