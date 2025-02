A Cada Quien Su Santo | Santa Juliana

La esposa de Rodolfo falleció, así que él quedó a cargo de su hija Lolita y formó una nueva familia con otra mujer que nunca terminó por aceptarla. Esperanza estaba a cargo de Lolita, pero Rodolfo no dejó que la viera por muchos años, hasta que ella los buscó y logró encontrarlos.

Rodolfo no puede estar con su hija durante el día, ya que tiene que trabajar, es por eso que le pide a su esposa hacerse cargo. El día del cumpleaños de Lolita, Rodolfo le pide a su esposa que organice la fiesta; sin embargo, a ella no le importa en lo absoluto la fecha, así que no invita a nadie y no organiza nada.

Esperanza busca por cielo mar y tierra a Lolita, quiere saber cómo esta y darle el cariño que realmente debe tener.