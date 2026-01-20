Hombre captó supuesta aparición de la Llorona en su camioneta: VIDEO

En la actualidad el tema de lo paranormal se encuentra en un debate constante por la implementación de la Inteligencia Artificial. En el pasado siempre había falta de claridad en ese tipo de videos; sin embargo, cuando hay manifestaciones claras en video, siempre se cuestiona con el argumento de la IA. Pero el debate se generó aquí, pues este influencer grabó la supuesta presencia de la Llorona en su camioneta.

José Manuel Figueroa busca reunir a Maribel Guardia en documental sobre Joan Sebastian

¿Qué pasó en el video del influencer que supuestamente ve a La Llorona?

El nombre de este creador de contenido es Munrra Volgs 2.0 y precisamente se enfoca en el contenido paranormal. Cuenta con muchos videos donde participa de ritos o manifestaciones de asuntos como brujas o fantasmas. Pero en este se indica que una mujer vestida de blanco estaba en la parte trasera de su camioneta.

En parte de sus dinámicas de video, se ve cómo él estaba en una zona bastante alejada de la gente y allí dijo que sintió una manifestación cercana. Cuando volteó atrás, dicha manifestación se concretó en su camioneta. Ante eso, corrió para alejarse; sin embargo, cuando poco a poco volvió… su camioneta se movía hacia adelante y hacia atrás.

Justamente en el momento donde decidió acercarse por completo, alumbró la parte de atrás de su carro y dijo que no había nada. Sin embargo, ya se habían vivido momentos muy tensos, pues mencionaba que no quería llevarse alLa Llorona en la camioneta.

¿Qué se sabe del video del influencer y la supuesta Llorona?

Con bastantes reacciones en el video, el debate apareció en los comentarios y la propagación de la pieza audiovisual fue mayúscula. Se indica que el influencer no habría utilizado herramientas digitales. Sin embargo, siempre salen los incrédulos que argumentan que Munrra hizo un montaje. Y es que cuando la camioneta se mueve, no se alumbra hacia el interior del vehículo, donde perfectamente alguien habría hecho los movimientos que además se percibían muy uniformes.

Pero pese a los cuestionamientos sobre un montaje, el video generó debate en un sector de la viralidad que cada día tiene más dudas.