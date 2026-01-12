¡DE MIEDO! Estas son las 7 fotos de fantasmas más TERRORÍFICAS que son reales

El filósofo griego Sócrates dijo: “lo que no conoce el ser humano le tiene miedo”; y los fenómenos paranormales son un debate que siempre tiene controversia, especialmente con las nuevas tecnologías que han hecho parecer que todo es real, desde la edición en fotografías, hasta las imágenes con Inteligencia Artificial, sin embargo, aquí te diremos cuáles son las 7 fotos de fantasmas reales que resultaron ser espeluznantes y totalmente terroríficas.

Estas son las 7 fotos más terroríficas de fantasmas captadas

La primera imagen se dio cuando un chico grabó un video de una iglesia en Guadalajara a altas horas de la madrugada, sin embargo, en la parte de arriba se aprecia una figura moviéndose, y aunque algunos piensan que es un efecto de luz, la realidad es que deja mucho qué, desear; el multimedia fue subido por paranormal333of.

Este mismo medio subió otro video donde una cámara de seguridad graba en plena madrugada varios movimientos, donde se aprecia que posiblemente son niños, sin embargo, el sitio estaba vacío.

La página de IG de mundoverdades subió un video en dónde se ve cómo lo que parece ser una niña atraviesa una reja y al final se escucha una risa; la realidad es que, de acuerdo con algunos expertos, cuando un niño muere, su espíritu no regresa a este plano existencia, y se dice que, si ves a un infante, posiblemente sea otro ser.

El usuario de mundoverdades de igual manera de Instagram, está grabando lo que parece ser un hospital donde se ve un auto, pero a simple vista se ve el rostro de alguien, y se mueve, pero de acuerdo con el que manda el multimedia, no hay nadie; acto siguiente va y revisa el carro, pero no hay nadie.

En la cuenta de panshoesclusive se ve cómo corre un niño y se mete en un pasillo, pero enviaron a un guardia para que sacara el menor, sin embargo, este no encontró nada.

De acuerdo con tvaztecaveracruz, subieron un video en donde unos amigos fueron a despedir a uno de sus amigos que había fallecido, sin embargo, cuando uno del grupo regresó y cuando vio la foto se dio cuenta que, su ser querido había aparecido en la imagen.