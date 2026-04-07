¿La NASA oculta que la Tierra es plana? La VERDAD detrás de la conspiración

En esta ocasión te diremos si la NASA ha ocultado por varios años si la Tierra es plana; esta teoría de conspiración inició desde hace varios años atrás; los pioneros de esta “afirmación”, fueron las antiguas civilizaciones, por ejemplo, los babilonios y los egipcios fueron los primeros en asegurar que, nuestro planeta era plano; sin embargo, la realidad es que no y apenas hace unos días, fue la misma Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, quienes desmintieron este rumor con una foto.

De hecho, fue la nave Orion quien pudo completar el sobrevuelo en el otro lado oculto de la LUNA, y fue así como la NASA dio a conocer las primeras fotos de la Tierra con la siguiente leyenda: “La humanidad, desde el otro lado. Primera foto desde la cara oculta de la Luna. Capturada desde Orion mientras la Tierra se oculta tras el horizonte lunar”

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¿Cuándo surgió la teoría de que la Tierra era plana?

La creencia sobre que la Tierra era plana se dio en la Cristiandad medieval, aquí se hablaba sobre ideas anticientíficas de que el planeta no era redonda, y esto surgió en el siglo XIX, pero no tiene una base histórica. Pero, el hombre que comenzó a sostener esta teoría con gran firmeza fue el escritor norteamericano Washington Irving.

Este estadounidense fue el primero en lanzar dicha hipótesis en su biografía de Colón, la cual se publicó en 1928, donde dio a conocer cómo fue la conferencia de Salamanca en donde Cristóbal Colón expuso su plan de viajar antes los sabios españoles. De acuerdo con Irving, los hispanos alegaron su respuesta basándose en la autoridad de la Biblia para poder oponerse ante Colón y asegurando que la Tierra era redonda.

Tras la revelación de Irving, salieron a relucir otros autores que apoyaron el terraplanismo medieval, en 1834, el francés Jean-Antoine Letronne también aseguraba que, las teorías de la Tierra Plana dominaron hasta la época de Magallanes y Cristóbal Colón. Sin embargo, dichas conspiraciones perduraron incluso luego de revelarse los descubrimientos de Kepler, Newton y Huygens, quienes terminaron con estas ideas de los teólogos que habían sostenidos como un argumento ortodoxo.

