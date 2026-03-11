A más + transmitirá EN VIVO el Tigres vs Gallos de Querétaro, partido de la jornada 11 del Clausura 2026

Uno de los partidos más esperados por toda la afición de la U ya está en camino, y para buena suerte de los aficionados felinos, TV Azteca transmitirá totalmente en vivo el partido de los Tigre UANL ante los Gallos Blancos del Querétaro en el juego correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX por el canal de A Más este domingo 15 de marzo en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo llegan los Tigres a su encuentro contra el Querétaro en la J11 del Clausura 2026?

Los dirigidos por Guido Pizarro llegan más que motivados, y es que en su último partido pudieron imponerse en el Volcán ante los Rayados de Monterrey con un marcador de 1-0, sin embargo, este cotejo no sólo significaron 3 puntos para los de la U, sino el gol 15 de André-Pierre Gignac, quien se ha vuelto un referente del club y que ahora sigue escribiendo su nombre en la historia de los de la Universidad.

El delantero francés de 40 años sumó en la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX su gol número 15 ante el odiado rival; y con ello se va con el primer puesto en la tabla de los Máximos Goleadores del Clásico Regio:

Nicolás Sánchez-Rayados-5 goles

Aldo de Nigris-Rayados/Tigres-5 goles

Guillermo Franco-Rayados-5 goles

Tomás Boy-Tigres-6 goles

Walter Gaitán-Tigres-8 goles

Claudio Núñez-Tigres-8 goles

Mario de Souza Mota-Rayados-11 goles

André-Pierre Gignac-15 goles

Los Tigres se encuentran en el puesto número 6 de la tabla general del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX con 16 puntos; los cuales han salido de 10 cotejos disputados, en donde han ganado 5 encuentros, perdido 4 y empatado un encuentro; en los últimos 5 juegos, los de la U se han llevado 2 y visto la derrota en 3 ocasiones.

Este encuentro debe ser de trámite para los del Volcán, puesto que, los Gallos Blancos del Querétaro llegan a la J11 del Clausura 2026 de la Liga MX con 3 juegos perdidos, empatado 1 y solamente con un triunfo; sin embargo, sólo suman 6 puntos en 9 encuentros, sólo han visto la victoria en una ocasión, 4 descalabros y 3 cotejos empatados.

