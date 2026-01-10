De la gloria de México a la soledad: ⁠Así fueron los últimos días de Tin-Tan

Uno de los artistas más destacados y queridos de todo México sin duda ha sido Germán Cipriano Teodoro Gómez Valdés y Castillo mejor conocido como Tin Tan , quien por muchos años llegó a todos los hogares de México con sus películas y canciones que por más de medio siglo siguen vigentes.

“El Pachuco de Oro” nació 19 de septiembre de 1915 y su incursión en el mundo artístico fue toda una sorpresa pues algunas historias señalan que trabajaba como barrendero en una estación de radio en Ciudad Juárez cuando bromeando decidió imitar a algunos de los locutores y sin darse cuenta habían dejado el micrófono abierto y había cautivado al público.

¿Cómo fue el ascenso de Tin Tan?

Gracias a su ingenio y humor se hizo rápidamente muy conocido, por lo que su trabajo llegó a oídos del ventrílocuo Paco Miller, quien lo invitó a participar en películas, siendo este el inicio de su carrera dentro de la gran pantalla.

Fue en el año de 1943 que Miller lo firmó con su compañía y poco después lo bautizó como “Tin-Tan”, para posteriormente llegar al estrellato un par de años después en su debut en la película “El Hijo Desobediente”.

Su trabajo le llevó a ser uno de los actores y cantantes más queridos de la Época de Oro del Cine Mexicano, donde se destacan películas como “El Rey del Barrio”, “El Médico de las Locas”, “La Máscara del Zorrillo”, “Calabacitas Tiernas” y “El Ceniciento” y prestando su voz en “El Libro de la Selva”, donde todo México y el mundo pudo ver gran parte de su carisma y talento, pues en 27 años de carrera participó en más de 100 producciones cinematográficas, además de todas las canciones de las películas.

¿De qué murió Tin Tan y cómo fueron los últimos días?

Germán sufrió de hepatitis controlada por varios años aunque la causa principal de su muerte fue un coma hepático a causa del cáncer de páncreas que padeció en etapa terminal del cuál no tuvo conocimiento de la gravedad.

Historias señalan que su familia le ocultaron su verdadero estado de salud con el fin de que pasara sus últimos meses de vida con tranquilidad. Su deterioro se agravaba y pasó sus últimos días en su casa en Acapulco, siendo un contraste a su carrera artística pues terminó con problemas financieros y echo a un lado por algunas de sus amistades.