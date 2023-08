Bajo el Alma | Capítulo 10 | Ya no eres el hombre del que me enamoré

Armando visitó a Giovanna, pero ella no quiere volver a verlo, pues no olvida lo que pasó en Guadalajara. Tras 5 largos años, él solo quiere retomar el amor que le tiene a Giovanna y quiere ayudarla con los gastos de Gaby. Natividad quiere quitar del camino a Giovanna y se encargará de que no le estorbe.

¡Revive aquí los capítulos completos de Bajo el Alma!