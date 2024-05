Vivir a Destiempo | Capítulo 104 | Sonia sufre un terrible accidente

Berenice no puede recordar que pasó la noche anterior y se siente fatal, ya que perdió su virginidad y no sabe quién fue el hombre que la tocó, así que le miente a su mamá por la vergüenza que tiene. Cristina no sabe como ayudar a su hija y piensa que se encuentra pasando una situación difícil por su divorcio con Patricio. Atropellaron a Sonia y tiene traumatismo craneoencefálico que la dejó en estado de coma, aunque no se lleva bien con su familia, ellos están al pendiente.