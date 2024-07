La Vida en el Espejo | Capítulo 84 | Isabel regresa a su casa

Isabel se entera de todo lo que vive su hija, pues le cuentan que no ha dio a la escuela, se la pasa llorando y además ha dejado de comer, Mauricio lo adjudica a que tal vez está en dieta, pero no es así. Cayetana le pregunta a Mauricio si está viviendo o saliendo con otra mujer, pues se le hace extraño que haya cambiado la decisión de su boda de un día a otro, él decide solo comentarle que vive solo, pero no le cuenta sobre sus preferencias sexuales, por miedo a ser juzgado.