Vivir a Destiempo | Capítulo 99 | Rogelio besa a Paula a la fuerza

Paula le pide a Eduardo que no lastime a Tania, pues él no es igual a ella y tiene un buen corazón. Rogelio le planta un beso a Paula y ella estalla, ya que ahora se encuentra enfocada en su boda con Alejandro y no tiene ningún sentimiento por Rogelio que es su exesposo. Tania sigue buscando una oportunidad con Alejandro, le habla por teléfono para acosarlo y le dice que en las siguientes tres semanas pueden pasar muchas cosas para que no se case con su mamá. Patricio está desolado y le cuenta a Sonia que Cristina lo dejo por otro hombre, ella simplemente se burla de él.