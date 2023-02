Deseo Prohibido | Capítulo 23 | Buscando respuestas.

En el capítulo 23 de Deseo Prohibido: Mayté y Lucía se pelean, cuando las separan, Mayté la amenaza con que le dirá a Roberto para que la corran; Jana al darse cuenta de lo que está sucediendo, le menciona a Mayté que ella no vio nada y que sabe bien que no ha dejado de molestar a Lucía desde que llego, además de que Lucía es su amiga. Mayté, enojada, le menciona que no sabe escoger a sus amistades y resulta que ahora ellas dos son familia. Cuando pasa el problema, Lucía acompaña a Jana a su cuarto, en ese momento le empezara a contar sobre su abuela materna, le describe la forma en la que dicen que murió. Después Mayté le llama a Juan Antonio para comentarle lo que paso y que en esa casa nadie la apoya, pero él le dice que por el momento no lo esté molestando con sus problemas, que tiene que seguir con su plan. Mientras que Roberto le dice a su hijo que se encuentra devastado porque su mamá ya pensó bien las cosas y no lo ama, pues eso lo va a matar. Sebastián le dice que tiene que luchar por su vida para ser la persona que antes era.

Después Sebastián le lleva unos documentos a su mamá, ahí ella le cuenta que va a denunciar a su abuelo Julián por lo que le hizo a David porque si no ella junto con Elena se van a convertir en cómplices, a pesar de que no se lo va a perdonar ya tomo su decisión.

¡Revive aquí los capítulos completos de Deseo Prohibido!