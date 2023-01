Deseo Prohibido | Capítulo 19 | Contacto cero con Lucía.

En el capítulo 19 de Deseo Prohibido: Sebastián está evadiendo cualquier contacto que tenga que ver con Lucía, pues los estudios indicaron que son de la misma familia, que Lucía es hija de Julián. Después de tantos problemas en su vida, no quiere seguir con Lucía, pues le recuerda que no pueden estar juntos, como se los había estado diciendo la vida.

Sebastián y Roberto tienen que ir por Jana al hospital, pero Sebastián prefirió no recogerla con tal de no encontrarse a su amada. Sebastián regresó con Juan Antonio por unos tragos para olvidar su mala suerte, pero Juan Antonio le avisó a Mayté que Sebastián iba para la casa, así que preparó un plan para estar con él.

Jana llegó finalmente a su casa junto con Lucía para que la cuide, aunque Julián no está feliz por ello. El plan de Mayté dio justo en el clavo, ya que Lucía los sorprendió muy románticos en la cama.

