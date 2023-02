Deseo Prohibido | Capítulo 32 | El reencuentro de Julián y María Elena.

En el capítulo 32 de Deseo Prohibido: Julián se reencuentra con María Elena, le pregunta que por qué dijo en televisión que él le quería hacerle daño, que él no es capaz de hacerle nada porque es la madre de su única hija, además la sigue amando. Después Julián le dice a su hija que de seguro ahora ve a su mamá como una heroína que llego a salvarlos de él, pero que no se les ocurra pensar que él ordenó la muerte de María Elena, Roberto, le dice que ahora tiene que afrontar una investigación. Julián se enoja e intenta hacerle daño a Ana Luisa, pero Roberto se interpone, le menciona que ya se cansó de soportar el maltrato que le da a su familia, además le dice que no quiere volverlo a ver en la casa.

Al estar platicando con un amigo, Nicolás le confiesa que ya encontró a la mujer con las cualidades que estaba buscando, al decir su nombre, su amigo le dice que la conoce, que es una buena persona, inteligente, trabajadora, pero que está enamorada de alguien más, al escuchar la noticia Nicolás se pone triste, pero está dispuesto a enamorarla porque es la mujer que estuvo esperando.

Después Nicolás va a platicar con Lola porque quiere saber más cosas de Lucía, le pregunta por la persona que le hizo daño a Lucía, ahí le confiesa que se va a arriesgar a conquistarla.

