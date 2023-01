Deseo Prohibido | Capítulo 15 | El secreto de Julián.

En el capítulo 15 de Deseo Prohibido: Sebastián no quiere hacerle daño a Lucía ni a su abuelo, pero no le cree del todo, ya que en ocasiones anteriores le ha mentido y perdió la confianza en él.

Elena quiere conocer a la mujer que le robo a su amado David y Ana Luisa tiene que evitar que indague más en el tema para que no salga más lastimada al enterarse de que su madre es aquella mujer. Roberto está tratando de seguir con su vida y hacer como que nada pasó, pero es difícil perdonar la infidelidad. Ahora que sabe que Elena está enamorada también de David, Roberto está a punto de perder la cabeza y podría cometer una locura.

Lucía está devastada por la pérdida de su padre, pero debe de ser fuerte para encargarse de sus hermanas.



¡Revive aquí los capítulos completos de Deseo Prohibido!