Deseo Prohibido | Capítulo 34 | ¿Estás lista para una relación?

En el capítulo 34 de Deseo Prohibido: Nicolás invita a cenar a Lucía, él le menciona que la cena es para compartirla con alguien que le rompieron el corazón, que con eso no quiere ocupar el lugar de nadie, pero cuando está con ella, piensa que es la mujer que está buscando, ella le responde que por el momento no está buscando una relación porque con todo lo que pasó aprendió a amarse a ella misma. Al terminar de cenar Nicolás le dice que está muy interesado en ella, le gustaría que en algún momento pudieran tener una relación.

Mientras que Mayté le dice a Sebastián que tiene miedo de regresar a México porque está segura, que lo primero que va a hacer es ir a buscar a Lucía, él le menciona que es verdad porque tiene muchas cosas pendientes que arreglar con ella, pero le pide que no tenga miedo porque ella es su esposa, también le menciona que tiene que enfrentar a su abuelo, detenerlo de todo el daño que les está haciendo.

Juan Antonio va a buscar a Rebecca para decirle que la última vez que la vio no se portó muy bien con ella, ahí ella le confiesa que desde la primera vez que lo vio le gustó mucho, al estar platicando Mica le pide permiso para ir al patio, pero su hermana le dice que no porque ya es muy tarde, a Juan Antonio se le hace raro que no la deje salir y le pregunta, ahí ella le confiesa que Julián Ocampo fue a amenazarlas, que tiene mucho miedo. Al salir de su casa, Juan Antonio le llama a Julián para decirle que ya se pudo acercar a las hermanas de Lucía, que cuando él le indique empieza con la misión que le ordenó.

