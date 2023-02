Deseo Prohibido | Capítulo 28 | Nueva vida.

En el capítulo 28 de Deseo Prohibido: Lucía habla con Sebastián, le menciona que no tiene que casarse con Mayté solo porque su abuelo se lo esté pidiendo, pero él le dice que la decisión ya está tomada, Lucía respeta su decisión y le desea lo mejor.

Mayté y Sebastián se preparan el gran día de su boda. Julián le dice a Roberto que vaya a presionar a Sebastián porque aún no está listo para la ceremonia, al ir a su cuarto, Sebastián le dice a su papá que no tiene ánimos para enfrentar lo que le espera, su papá le responde que, si no está seguro de su decisión que no lo haga, solo que Sebastián no sabe cómo hacerlo, además le dice que extraña a Lucía porque cuando ella llegó cambio su vida. Antes de bajar a la ceremonia, Sebastián le llama por teléfono a su abuela María Elena para decirle que le hubiera gustado mucho que fuera a su boda, a darle su bendición, a lo que ella le responde que no le gusta que se haya casado tan pronto, que sabe que ama a otra mujer.

Mientras que Lucía tiene su primer día en la Universidad, pero al ver a su nuevo maestro, Nicolás, se va a enamorar. Al terminar la clase, ella le pide una disculpa por llegar tarde y le dice que no va a volver a pasar. Después le marca a su amiga para contarle de su nuevo maestro, pero Lola, le da la noticia de que ya están los resultados de su prueba de ADN.

