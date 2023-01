Deseo Prohibido | Capítulo 20 | Por encima de nosotros.

En el capítulo 20 de Deseo Prohibido: Lucía rompió en llanto al ver a Sebastián en la cama con Mayté y aunque no pasó nada, ella quedó decepcionada, pues se sintió traicionada. Jana también se decepcionó de su hermano, pues era el único de su familia en el que confiaba y no fue a verla cuando salió del hospital y fue aún peor cuando lo encontró con Mayté. Aunque Mayté quiere ganarse a Jana, no se deja manipular fácil a comparación de los demás. Sebastián se puso como loco, ya que no quiere perder a Lucía y Mayté le venderá a Lucía la idea de que ella y Sebastián son novios y no podría interferir entre ellos.

Mayté comenzó a gritar y le hizo creer a Roberto que Lucía la había agredido, pero Jana confía en ella y la defendió. Lucía se quiere ir de la casa, pues ni Roberto, ni Mayté y mucho menos julián la quieren.

Julián le encargó una nueva tarea a Juan Antonio y comenzó a llevarla a cabo, pero se está comenzando a enamorar de la hermana de Lucía.

¡Revive aquí los capítulos completos de Deseo Prohibido!