Deseo Prohibido | Capítulo 26 | ¿Qué fue lo que pasó?

En el capítulo 26 de Deseo Prohibido: Julián amenaza a Lucía, le menciona que ya lo tiene harto porque se ha metido demasiado en su vida, se está cansando de su presencia, pero ella le menciona que no le tiene miedo y que no se le ocurra meterse con sus hermanas porque si no la va a conocer. Después en el trabajo, Lucía le cuenta a Lola que Julián la amenazó con hacerle daño a sus hermanas, además confeso que él organizó todo el robo de su casa, a lo que ella le recomienda que mejor se vaya a vivir a otro lugar porque él con el poder que tiene es capaz de hacer cualquier cosa para destruirla.

Mientras que Ana Luisa encuentra a María Elena, su madre. Al platicar ella le cuenta que aquel día Julián ya tenían el auto preparado para hacerla explotar, al darse cuenta, decido aventarse del vehículo, Ana Luisa, no puede creer lo que le está contando su mamá, le comenta que su padre les hizo creer a todos que ella había muerto. Por ello deciden desenmascararlo, quieren que pague por todo el daño que ha hecho, que vaya a la cárcel. Le dice que no puede confiar en cualquier persona porque las pueden delatar y si Julián se entera de que está viva hará lo que sea para acabar con ella.

