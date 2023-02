Deseo Prohibido | Capítulo 24 | Solo quiero saber la verdad.

En el capítulo 24 de Deseo Prohibido: Lucía le dice a Sebastián que respeta su decisión al querer estar de nuevo con Mayté, pero solo quiere que le diga si su abuelo y su madre tuvieron algo que ver a lo que Sebastián evade la pregunta, en ese momento le marca Julián para advertirle que Lucía fue a su casa a hacerle mil preguntas sobre su madre y si tuvieron una relación, le pide que le diga que no sabe nada del tema, él lo hace, pero ella insiste en saber la verdad, además cree que ese fue el motivo para que ellos dos ya no estuvieran juntos, aprovecha el momento para decirle todo lo que siente porque todavía le duele saber que la engaño. Sebastián al no saber que responderle le pide que por favor se vaya. Más tarde, Mayté le comenta a la familia que quiere hacer una fiesta sorpresa a su padrino porque es su cumpleaños, a lo que nadie responde o más bien no quieren, pero ella decide organizarla. Por otro lado, María Elena, también recuerda el cumpleaños de Julián Ocampo, no olvida todo el daño que le hizo mientras estuvo con él.

Mientras que Elena le cuenta a su abuelo que fue a ver a David, a lo que él le responde que si lo sigue viendo verá que es capaz de hacer, pero ella ya no le tiene miedo.

¡Revive aquí los capítulos completos de Deseo Prohibido!