Deseo Prohibido | Capítulo 31 | Todo fue un engaño.

En el capítulo 31 de Deseo Prohibido: Juan Antonio le llama a Marcos para decirle que lo ayuden porque lo están persiguiendo, le quieren hacer daño, así que le pide que vaya a buscarlo de inmediato, pero que no le diga a nadie, también le llama a Ana Luisa para decirle que Julián ya se enteró en donde está su mamá, por eso tiene que escapar antes de que lo encuentren. Pero todo es parte de su plan porque en realidad solo los engaño para poder huir con el dinero.

Mientras que Julián manda a todos sus hombres a buscarlo, les pide que lo tienen que encontrar, después va a confesarse, pide que quiten a todas las personas que quieren hacerle daño.

Mientras que David se encuentra con María Elena, están platicando de todo el daño que ha causado Julián Ocampo, pero Ana Luisa, le marca por teléfono para decirle que por el momento no pueden regresar a su departamento porque su papá ya se enteró de todo, pero él le comenta que no le tiene miedo, que se va a enfrentar a él.

Lucía le pregunta a su amiga, por Nicolás, su maestro, quiere saber si tiene novia o está casado, ahí su amiga se da cuenta de que le gusta, pero ella le menciona que en algún momento él le comento que tenía 25 hijos, por eso le dio curiosidad. Después Nicolás va a la clínica a buscar a Lola porque quiere que le platique de Lucía, así que le invita un café.

