Deseo Prohibido | Capítulo 17 | Un hogar en ruinas.

En el capítulo 17 de Deseo Prohibido: Después de que Elena se enteró de que su mamá engañaba a su padre con David, decidió irse de la casa, pues no piensa perdonar jamás lo que Ana Luisa le hizo a ella y a la familia. Una discusión se dará en la casa, pues Ana Luisa llegó y Roberto le contó que Elena no quiere estar ya ahí. Sebastián llegó para calmar las aguas, pero el problema está muy fresco como para intentar hablarlo. Ana Luisa decidió irse mejor antes que Elena, pero Roberto no quiere aceptar su decisión, pues no quiere sentirse abandonado y tiene miedo a hundirse en la soledad.

Mayté tuvo la oportunidad de besar a Sebastián y convencerlo de regresar, pero él ama a Lucía.

Juan Antonio puso en marcha el plan para enamorar a Lucía y se aprovechó de la ausencia de su amigo.

¡Revive aquí los capítulos completos de Deseo Prohibido!