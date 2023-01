Deseo Prohibido | Capítulo 21 | Vida imposible.

En el capítulo 21 de Deseo Prohibido: Lucia corre a Sebastián de su casa por ser mentiroso, incluso lo dice que es igual que su abuelo ya que se enteró que la engaño y que no había terminado con su novia. Además, se siente mal al hacerse a la idea de que él sería diferente y estaba dispuesta a hacer lo que fuera por la relación. Mientras que Mayte está dispuesta a hacerle la vida imposible a Lucia. Elena recuerda cuando le dijo a David que quería estar con él por el resto de su vida, que estaba dispuesta a dejar todo para que estuvieran juntos, solo que a David no le gustó mucho la idea y le comentó que le gustaba ser libre, que no le gustaba pertenecer a nadie e incluso que prefería estar con Ana Luisa y que se irá con ella, por esa razón buscó venganza y estaba dispuesta a hacer lo que sea para que se quede con ella.

Por esa razón Elena le pide a su padre que le dé información sobre Ana Luisa, quiere saber si está en el hotel o está con David.

