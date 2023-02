Deseo Prohibido | Capítulo 36 | Voy a regresar con Lucía.

En el capítulo 36 de Deseo Prohibido: Lucía le pide a Nicolás que vaya a su casa, al llegar ella le menciona que necesita tiempo, debe resolver su vida, pero le pregunta si está dispuesto a esperarla porque ya se dio cuenta de que él es el hombre perfecto, pero se sorprende porque llega Sebastián a su casa, él le pide a Nicolás que los deje solos porque tiene muchas cosas de que hablar, pero ella se niega, mencionándole que ya no tienen nada de que hablar, antes de marcharse, Sebastián, le menciona a Nicolás que va a recuperar a Lucía, que no pierda su tiempo porque ellos dos se aman.

Sebastián regresa a su casa, después le pregunta a su familia si supieron que fue lo que paso con su abuelo, cuando todos le dicen que no, Jana les da la noticia que está en la cárcel, así que Sebastián les dice que deben de tomar una decisión para saber que van a hacer, pero María Elena menciona que ella no va a hacer nada, que ahora va a dormir tranquila porque ya está en la cárcel, nadie quiere hacer algo al respecto. Solo que Ana Luisa va a visitarlo a la cárcel.

Juan Antonio le llama por teléfono a Mayté para decirle que está en el hospital porque tuvo un accidente, le pide que vaya a visitarlo porque se siente muy solo.

Cuando regresa, Mayté enfrenta a Sebastián porque está segura que fue a buscar a Lucía, pero ahí él le menciona que su matrimonio se acabó, quiere el divorcio porque todo es una mentira, además se dio cuenta de que Lucía es la mujer de su vida.

