Deseo Prohibido | Capítulo 29 | Ya sé la verdad.

En el capítulo 29 de Deseo Prohibido: Lucía se sorprende con los resultados de la prueba porque salió negativo, Julián Ocampo no es su padre. Lola, le dice que todo fue una trampa, que de inmediato tiene que ir a impedir la boda porque Sebastián se está casando engañado. Pero es muy tarde porque Sebastián acepta casarse con Mayté. Así es como Lucía, va a buscar a Julián para decirle que ya se enteró de que la engaño, que ya tiene los resultados de la prueba de ADN que lo comprueban, después, llega Sebastián y su familia, ahí ella les dice a todos que él no es su padre.

Posteriormente, Julián va a buscar a Juan Antonio, le pide que tienen que hablar de inmediato porque ya se enteró de que María Elena está viva, le pide que le diga donde se encuentra. Por ello Juan Antonio le pide que para decirle le tiene que dar una gran cantidad de dinero porque la información cuesta mucho. Además, le dice que ella ya se está preparando para denunciarlo. Por esa razón, Julián le pide a Trujillo que mantengan vigilado a Juan Antonio.

Mientras que María Elena le dice a David que ella no tiene manera de probar que Julián intento asesinarla, pero que tal vez le pudo dar una explicación a la familia del escolta que iba con ella, así que deciden ir a buscar a su familia para conocer la verdad.

