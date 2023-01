El Diablo está acechando y Extranormal se topará con él.

El Caso de Lorena

Muchos tienen la creencia de que las entidades no pueden hacernos un daño físico directo, que no nos pueden tocar, o hacer daño más allá de utilizar mucha energía para aventarnos cosas, azotar puertas o tirar los vasos que tenemos en la cocina, sin embargo, no podrían estar más equivocados.

El equipo de Extranormal recibió un llamado que le podría helar la sangre al más valiente, se trata del caso de Lorena, una mujer a la que una extraña entidad se le ha acercado de manera perversa, física, entidad que prácticamente ha cometido actos sexuales contra la voluntad de Lorena.

Y no es sólo ella la que se encuentra asustada, pues incluso su familia se encuentra bastante aterrorizada por lo mucho que ha escalado la situación con esta entidad. El terror los acecha a todas horas, pues las manifestaciones que se dan en su hogar no dan paso a un pelo de tranquilidad.

Este tipo de acercamientos que relata Lorena son muchísimo más comunes de lo que se habla, incluso, podría tratarse no de una entidad cualquiera, sino tal vez de algún demonio. ¿Te atreves a conocer esta impactante historia?

Motel Abandonado

En el mundo existen muchos lugares que registran una actividad paranormal mayor a la que podría verse en cualquier lugar cotidiano, en este caso el sitio que recorrerá el equipo de investigación será un motel, un lugar que se puede convertir en puntos de perdición, perversión y lujuria, en donde estos actos podrían dar paso a múltiples hechos paranormales que analizará el equipo de Extranormal.

En esta ocasión, los especialistas se adentrarán en una investigación llena de evidencias extranormales, pues en medio de la noche darán un recorrido en un motel abandonado en la ciudad de León, Guanajuato, en donde diversos testigos han señalado varias apariciones que tienen aterrados a quienes tienen que pasar por el lugar para ir a trabajar, pues aseguran que uno de esos entes es una mujer que deambula de la mano de una niña.

Y como bien lo han dicho en investigaciones pasadas: no existen fantasmas de infantes, por lo que podríamos creer que las entidades que se encuentran ahí son más poderosas de lo que ningún testigo haya sido capaz de imaginar, adéntrate en este sitio para explorar la maldad que ahí se concentra.

