Extranormal | La mujer sin descanso

Un casa en Chapala, fue el escenario de un terrible asesinato hace 30 años; este suceso ha hecho que indescriptibles y escalofriantes cosas se manifiesten en casas aledañas a esta. Se cuenta que un hombre acabó con la vida de su pareja y lo hizo con ayuda de un desarmador; un escenario terrorífico que da pie a que sucedan cosas infernales. Vecinos del lugar temen realmente el pasar cerca de este domicilio, porque la mayoría tiene una historia que contar y que no quisiera recordar. El equipo de Extranormal fue contactado para investigar lo que sucede en esta región, pues vecinos aseguran ver sombras y sentir la presencia de una mujer. Se dice que es gracias a la cercanía de este domicilio con el Lago de Chapala, que las escalofriantes apariciones han sido cada vez mayores. Nuestros investigadores Octavio Elizondo, Christopher de la Vega y Joe Herrera, se aventuran y preparan para enfrentar a lo que sea que quedó en este lugar. Desde la llegada, Octavio siente un vibra muy fuerte que no quiere que avancen, pero esto no le impide el seguir adelante. De inmediato todos comienzan a sentir la misma presencia: la de una mujer, que aunque no saben exactamente cuál es la razón, están seguros que se trata de un ente femenino. En el lugar, el equipo encontró un televisor antiguo que sorpresivamente encendió y dejó a todos con la boca abierta, pues no se imaginaban tuviera la energía para hacerlo. Esta y más situaciones inexplicables se respiraban conforme la investigación iba avanzando. Esta es la investigación.