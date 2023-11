Huérfanas | Capítulo 48 | Los incontrolables celos de Yesmin

César intenta seducir a Yesmin, ella le dice que puede ceder ante sus intenciones pero con tal de que le ayude a poner un salón de belleza. Santina se puso mal y Aralia está muy preocupada, le pide permiso a César para salir de la oficina. Maripili le informa a Diego que se alió con Santiago y Melina. Yesmin no deja de estar celosa de Aralia, ahora le reclama por no avisarle que Santina estaba mal, y asegura que no lo hizo para estar cerca de Rodrigo.