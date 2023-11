Huérfanas | Capítulo 50 | El careo con Bradley

Lourdes le pregunta a Rodrigo si aún sigue teniendo una relación con Yesmin, le argumenta que no cree que ella es una buena pareja para él pero Rodrigo la evade. Aralia ha decidido hablar con la verdad en la declaración, algo que hizo molestar a Jacinta y Yesmin. Lourdes decide darle la espalda a su esposo y le da el voto a la propuesta de Diego. Yesmin está furiosa porque Aralia no min tió en el careo con Bradley, le dice que ellas ya no son amigas.