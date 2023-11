Huérfanas | Capítulo 58 | La promesa entre Rodrigo y Santina

Maripili busca que una periodista no publique que Santiago es homosexual, pues se podría armar un problema enorme. Yesmin visita nuevamente a Bradley, él la amenaza con decirle a Rodrigo que es una ladrona, ¿será cierta esta acusación? Yesmin llega a la empresa a decirle a Rodrigo que Bradley intentó matarla, aunque él no le cree del todo, la consuela. Melina lleva a la casa a su profesor escolar, nunca se imaginó que Santina se enamorara de él. Rodrigo le platica a Aralia sobre las amenazas de Bradley a Yesmin, pero ella no le cree en absoluto. Lourdes está molesta con César por estar defendiendo a José Carlos. Santina habla con Rodrigo y le hace prometerle que cuidará a “sus niñas” si llega a faltar.