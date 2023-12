Huérfanas | Capítulo 62 | Fabrizio sabe que su padre es infiel

Jonathan no deja de preocuparse por el paradero de Corina, va al bar para preguntar si no saben sobre ella pero todos le dan el avión, se encuentra a César e intuye que tiene algo que ver, lo quiere golpear pero las trabajadoras lo detienen. Fabrizio le pide a Joaquín que le dé su restaurante para poder impresionar a Aralia y tener algo que ofrecer. César es perseguido por el fantasma de Corina, pues bien sabe lo que hizo y su mente recuerda a cada instante el momento exacto cuando se deshizo de ella. Rodrigo y Jonathan entran al departamento de Corina a investigar, descubren que su nombre verdadero era Demetria, ¿será que descubran algo más? Fabrizio cacha a su padre en el sillón besándose con Aurora. Rodrigo le pide a Aralia que no se vaya vecina, pues él lo hará.