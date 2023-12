Huérfanas | Capítulo 63 | Fabrizio quiere una oportunidad

Aralia habla con Rodrigo y le hace saber que la decisión de irse de la vecindad es definitiva, él no quiere que se vaya pero no puede hacer nada. Antonio le miente a Lourdes, le dice que se peleó con Fabrizio porque no deja de pensar y hablar de Aralia, obviamente no le va a decir que fue porque lo encontró besándose con Aurora. Maripili es otra que no deja de mentirle, en esta ocasión Diego ya se dio cuenta que le ha querido ver la cara desde hace tiempo y se lo hace saber. La culpa de Lourdes no la deja en paz, sabe lo que hizo y no deja de atormentarla. Yesmin tiene otro careo con Bradley y Rodrigo llegó para calmar la situación, pues sabe que Yesmin ha mentido en la declaración. Jonathan va a buscar a César y lo encara, le pregunta sobre Corina pero él le da la vuelta y se va. Fabrizio invita a Aralia a su nuevo restaurante y le dice que quiere intentar algo con ella una vez más.