Huérfanas | Capítulo 65 | El amorío de Aurora y Antonio se descubrió

¡Rodrigo estuvo a punto de besar a Aralia! Pero ella no lo permitió, se notó que sí quería pero le dio miedo que Yesmin y Fabrizio (que estaban durmiendo a un lado) despertaran. Lourdes llegó antes a la casa y descubrió que Aurora y su esposo Antonio se acuestan, increíblemente no se enojó y habló con Aurora para que siga haciéndolo. Santina está muy emocionada por “El Gringo” que ahora la pretende, no puede esconder la felicidad que le da el tenerlo en su vida. Los celos de Fabrizio incrementan gracias a las declaraciones de Yesmin, que asegura Aralia está enamorada de Rodrigo; Aralia se harta y le pide a Fabrizio se dejen de ver.