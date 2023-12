Huérfanas | Capítulo 66 | Aralia lucha por la verdad

Rodrigo le confesó a Yesmin que no la ama, ella se quiere casar pero él le dice que eso es imposible porque no siente amor por ella. Fabrizio como siempre corre a los brazos de Maripili, después de pelear con Aralia: terminan en la cama una vez más. Santina comienza a sentir cosas muy grandes por “El Gringo”, pero se niega a querer algo más con él. Aralia le confiesa a Rodrigo que quiere irse de la vecindad porque no deja de pensar en él, lo ama inmensamente pero sabe que ni pueden estar juntos. Yesmin visita a Bradley en la cárcel para pedirle el divorcio, él le ruega que se retracte de lo que ha declarado, pero ella se burla en su cara y le dice que no lo hará. Lourdes le cuenta a César que Antonio tiene un amorío con Aurora, él no lo puede evitar y se carcajea. José Carlos le dice a Aralia que su padre era un ratero pero ella niega esa acusación, quiere luchar por encontrar la verdad. César comienza a preocuparse, pues en el periódico han publicado que Corina está desaparecida.