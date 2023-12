Huérfanas | Capítulo 67 | Romina está muy grave

César siente pasos, está muy nervioso pues Lourdes lo ha amenazado con hablar con la policía sobre la desaparición de Corina, a César no le queda de otra y cede a venderle una parte de sus acciones a Lourdes. César quiere correr una vez más a Rodrigo de la empresa, pero Lourdes se entromete y no lo deja. Aralia sigue creyendo las patrañas que César le ha inventado sobre la investigación en contra del autor del fraude. El doctor le avisa a Santina que Romina tiene muy poco tiempo de vida, “El Gringo” va a visitar a Santina pero no la encuentra, pues las chicas ocultan que está en el hospital. Aurora se pone abusada y le exige más dinero a Antonio para poder seguir con el amorío que llevan.