Huérfanas | Capítulo 72 | Un amor que no puede ser

Aralia le reclama a Rodrigo por no decirle que terminó con Yesmin, es increíble porque tiene los ojos llenos de lágrimas, pues el amor que siente por Rodrigo es inevitable; Rodrigo le dice que nada cambiaría el hecho que le hubiera avisado que ya no está con Yesmin, porque Aralia ya está con Fabrizio. Lourdes y César se ponen una borrachera con vino y él le confiesa que está enamorado de Aralia. Yesmin le ruega a Rodrigo que vuelva con ella, pero él le insiste que eso no sucederá. Rodrigo poco a poco se va dando cuenta de la verdadera cara de Yesmin. Antonio le reclama a Fabrizio por regresar con Aralia, terminan en pleito. Inesperadamente, Lourdes presenta a la nueva maquillista de la empresa: Yesmin. Wanda se muda por fin a la vecindad y no deja de quitarle el ojo a Jonathan, ¿será que surja algo entre ellos?