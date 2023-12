Huérfanas | Capítulo 73 | Nadie acepta esa relación

En este capítulo de Huérfanas: Diana está cansada de la actitud que ha tomado Tomás desde que se hizo su cambio de look y busca cambiar su personalidad, en definitiva no se parece nada al Tomás del que ella se enamoró. Ahora que Yesmin está laborando en la empresa, busca aliarse con César para recuperar a Rodrigo, pues sabe que a ambos le conviene el que Rodrigo esté alejado de Aralia. Pablo nunca se esperó la visita de Diana en la empresa, pues no quiere que nadie se entere de la doble vida que lleva. Manuel le insiste a Viviana que lo deje ver a su hijo, pero ella se niega. Lourdes se pone celosa de Yesmin y le reclama a César el que esté muy cerca de ella, al igual que Rodrigo lo hace cada que ve a Fabrizio y Aralia juntos. ¡Maripili encuentra a César y Lourdes besándose! Algo inesperado acaba de suceder: Tomás se encuentra con su hermana “Wanda” en la vecindad.