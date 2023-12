Huérfanas | Capítulo 74 | Yesmin se va a la cama con César

César habla con Aralia para cuestionarla sobre el interés por Rodrigo, pero ella se molesta y le dice que no se tiene que meter. Aurora le dice sin querer a Antonio que Lourdes ya sabe sobre su amorío. Aralia decidió salirse del proyecto en el que trabajaba junto a Rodrigo, a él no le agradó nada saber eso. Lourdes le exige a Fabrizio que salga con Maripili en lugar de hacerlo con Aralia, pero él le da el avión y la evade. Aralia le pide a Melina que se aleje de Pablo, pues sabe el tipo de persona que es. ¡Increíble la enfermedad de Yesmin por Rodrigo! Ahora se metió a la cama con César para pedirle que corra a Rodrigo de la empresa y así ella poder consolarlo. Aralia no se aguanta más y le confiesa a Rodrigo que no puede estar sin él.