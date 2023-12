Huérfanas | Capítulo 75 | La sentencia de Bradley

Aralia tiene un sueño terrible en el que no se aguanta más y besa a Rodrigo, pero Fabrizio llega para terminar con la vida de su enemigo. A Bradley le dictan sentencia gracias a las mentiras que Yesmin dijo, ella está muy feliz de esta noticia. Lourdes se entera que Aralia dejó el proyecto por culpa de Rodrigo y le llama a su oficina para decirle que esa no es la solución para olvidar a Rodrigo. Maripili le regala ropa a Melina para que la luzca en la fiesta exclusiva a la que piensa ir. La madre de Maripili llega a su casa para confesarle que su padre le pagó porque la dejara y se fuera, a ella le cae de sorpresa y no sabe si creerle o no. Rodrigo corre a Manuel de la vecindad por las buenas, le advierte que si regresa y busca a Viviana, tomará acciones legales. Aralia le confiesa a Rodrigo que lo ama pero no puede estar con él.