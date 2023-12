Huérfanas | Capítulo 78 | Lourdes no quiere ser descubierta

Manuel insiste en que su hijo le haga caso, pero el hijo de Viviana no cede, pues está enojado por haberlos dejado durante años. Aralia se puso muy celosa cuando vio a Maripili y Rodrigo abrazarse, no lo puede evitar y se lo hace notar a él. Lourdes encara a Rodrigo y lo cuestiona si él la ha acusado de hacer el fraude a la empresa, él niega todas las acusaciones; ella le exige que la mantenga informada sobre todo lo que encuentre en sus investigaciones junto a Aralia. Diana habla con Wanda y le hace saber que le ayudará para que pueda platicar con su hermano. Yesmin va a la oficina de César para pedirle dinero, en ese momento llega Rodrigo y le extraña que Yesmin esté ahí, como siempre ella se saca una mentira de la manga para despistarlo. Maripili quiere saber si Diego es su padre biológico o no, intuye que algo está pasando y quiere descubrirlo. Alguien está acechando a Lourdes en el estacionamiento de la empresa, ¿de quién se trata?