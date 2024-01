Huérfanas | Capítulo 83 | Lourdes quiere sacar ventaja

Fabrizio intuye que César es el amante de su madre, no sabe exactamente por qué pero algo se lo dice. Aralia hace el video promocional de la empresa y queda perfecto; Lourdes sabe que lo hizo bien, pero no lo acepta. Aralia quiere revisar el expediente de sus padres, no qiuita el dedo del renglón en ese tema. Maripili abrió los ojos sobre las verdaderas intenciones de su madre, se dio cuenta que solo buscaba dinero, así que se lo dio y la mandó muy lejos. César está preocupado, no quiere ir a la cárcel por los crímenes que ha hecho. Antonio ha perdido la razón y su trabajadora lo cuida. Fabrizio escucha a César hablar con su padre y confesarle que ama a Aralia, ¿qué cartas tomará en el asunto?