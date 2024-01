Huérfanas | Capítulo 100 | Un amor más para Lourdes

Karen le marcó a Aralia para tratar de decirle la verdad, pues está preocupada de lo que les pueda pasar a su esposo y a ella, Álvaro se da cuenta y cuelga; la llamada queda inconclusa. Joaquín visita el negocio de Diana para probar las quesadillas que prepara, pero Tomás intercede y se pone muy celoso. Diego visita a Lourdes y le confiesa que siempre estuvo enamorado de ella y terminan besándose apasionadamente. Yesmin no quita el dedo del renglón en querer volver con Rodrigo, pero él no deja de rechazarla. Santina es dada de alta del hospital, Rodrigo y Aralia la llevan a casa pero ella no está contenta de la relación que tienen, ¿cuál será la razón? Fabrizio crea una alianza con Yesmin para acabar con Aralia.