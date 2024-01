Huérfanas | Capítulo 101 | Rodrigo es hijo de César

Aralia cuestiona a Santina sobre el por qué no puede estar con Rodrigo, pero ella no le revela las razones por las que le pide eso, simplemente le pide que lo deje por la paz. Antonio poco a poco logra decir más cosas y Aurora descifra ciertas palabras, pero no entiende bien lo que quiere decirle. Emiliano le exige a Viviana que le muestre la carta que le dejó Manuel. Tomás está muy decaído porque Diana lo dejó, ahora se puso una buena borrachera porque ya no sabe qué hacer. Un temblor muy fuerte sacude a todos, afortunadamente no le pasa nada grave a nadie; lo que sí sucede, es que Yesmin encuentra una carta que Santina le dejó a Rodrigo, donde revela que César es padre de Rodrigo. Yesmin le revela a Rodrigo que está embarazada, todo esto frente a Aralia. Lourdes le pide a César que por fin terminen con la vida de Antonio porque ya está hablando.