Huérfanas | Capítulo 105 | ¿Rodrigo será padre?

Melina discute con Maripili por el libro que está escribiendo, le molesta que le haya dejado dedicatoria a Lourdes cuando ella quería hacerla hacia sus padres. Jonathan sigue tomando porque se siente mal, ahora gracias a ello quiere terminar su relación con Wanda; además, hace el ridículo en el bar cantando. Aralia cuestiona a César sobre si se acostó con Yesmin pero él niega todo. Parece que los fantasmas de Lourdes la persiguen, pues no deja de llorar por lo que ha pasado en su vida. El abogado de Antonio les hace saber a Fabrizio y Lourdes que no les tocará tanto dinero como el que ellos pensaban. Rodrigo y Yesmin van a hacer la prueba de ADN del hijo que ella espera y Rodrigo no puede creer el resultado, ¿cuál será?